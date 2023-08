Ha comunque giocato le prime due partite di campionato KEY

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, Jonas Omlin dovrà sottoporsi ad un'operazione a una spalla e non potrà difendere la porta del Borussia Moenchengladbach per diversi mesi.

Il 29enne nazionale svizzero aveva iniziato ad accusare dei dolori dopo l'amichevole estiva con il Montpellier, ma era comunque sceso regolarmente in campo nelle prime due giornate della Bundesliga.

Swisstxt