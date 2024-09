Impresa Keystone

Italia ha spezzato una maledizione che durava ormai da più 70 anni.

Swisstxt

L’ Tanto infatti il tempo trascorso dall'ultimo successo azzurro contro i Bleus su suolo francese. Reduci dalla cocente eliminazione all'Euro per mano della Svizzera, gli uomini di Spalletti si sono imposti come allora per 3-1. E sì che la serata era iniziata nel peggiore dei modi con l’erroraccio di Di Lorenzo e la rete di Barcola dopo appena 14». Incassato il colpo, Donnarumma e compagni hanno via via preso possesso del campo andando in rete con Di Marco, Frattesi e Raspadori.

Swisstxt