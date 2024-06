Campioni in carica Keystone

La difesa del titolo del Manchester City inizierà con un big match.

Nella prima giornata di Premier, i quattro volte campioni in carica (10 in totale) sfideranno il 18 agosto il Chelsea. L'incontro d’apertura avrà invece luogo due giorni prima tra Manchester United e Fulham. Sabato 17 il Liverpool affronterà il neopromosso Ipswich, mentre l’Arsenal sfiderà il Wolverhampton. Kylian Mbappé dovrà attendere la seconda giornata per fare il suo debutto al Santiago Bernabeu con la maglia del Real Madrid. I campioni in carica inizieranno il cammino nella Liga dalle Baleari contro il Maiorca.

