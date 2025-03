Inter KEY

Inter in ottica Scudetto.

Swisstxt

Vittoria importante per l’ I nerazzurri hanno battuto per 2-1 l’Udinese, mantenendo il margine di quattro punti sul Napoli, che ha sconfitto per 2-0 il Milan. Ha perso invece terreno nella corsa al primo posto l’Atalanta, sconfitta con il minimo degli scarti dalla Fiorentina. I bergamaschi sono ora a 6 lunghezze dal Napoli e 9 sull’Inter.