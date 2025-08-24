  1. Clienti privati
Calcio Successi per Juventus e Como

Swisstxt

24.8.2025 - 22:41

David esulta
Imago

La Juventus ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una vittoria per 2-0 sul Parma.

SwissTXT

24.08.2025, 22:41

24.08.2025, 22:50

Allo Stadium i bianconeri hanno dovuto attendere la ripresa per trovare il modo di scardinare la porta degli emiliani con David al 59' e con Vlahovic all'84'. Con lo stesso risultato il Como ha regolato la Lazio al Sinigaglia. Douvikas e Paz con una splendida punizione hanno deciso la sfida dominata in lungo e in largo da lariani. La Fiorentina di Sohm e l'Atalanta sono invece state fermate sull'1-1 dal Cagliari e rispettivamente dal neopromosso Pisa di Aebischer e Denoon.

