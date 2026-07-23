Calcio
Successo clamoroso del San Gallo, che supera il Benfica nell'andata del Q2 di Europa League
Tom Gaal ha segnato la rete decisiva.
freshfocus
Prestigioso successo europeo del San Gallo, che nell'andata del Q2 di Europa League ha superato per 2-1 il Benfica.
Sul pari alla pausa, i biancoverdi hanno affondato il colpo-partita all'80' con Gaal e ora possono sognare il colpaccio fra una settimana.
Sempre nel Q2, ma in Conference, il Sion è stato fermato sul pari dal BATE Borisov. Nonostante il dominio i vallesani non sono andati oltre l'1-1 firmato da Boteli in risposta al vantaggio bielorusso.
Chiaro successo, invece, per il Vaduz, che ha schiantato 4-0 gli andorrani dell'Atletic Club d'Escaldes.