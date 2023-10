Vittoria tedesca Keystone

Buona la prima di Nagelsmann sulla panchina della Germania.

A East Hartford, in Connecticut, la Mannschaft ha battuto in rimonta per 3-1 gli Stati Uniti in amichevole. A regalare il successo alla Nazionale tedesca sono stati i sigilli di Guendogan, Fuellkrug e Musiala.

