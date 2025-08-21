Passo importante dello Young Boys verso la fase campionato di Europa League. Nell’andata del playoff contro lo Slovan Bratislava i bernesi hanno infatti sbancato 1-0 la capitale slovacca.
Sotto una fitta pioggia i gialloneri hanno cominciato senza paura trovando il vantaggio già al 15’ con Bedia ben imbeccato in velocità da un filtrante di Edimilson Fernandes.
I locali si sono allora ridestati e tra la fine del primo tempo e la ripresa hanno colpito tre legni, ma complice un po’ di imprecisione e un po’ di fortuna il risultato non è cambiato permettendo all'YB di festeggiare.