Europa League Lo Young Boys batte lo Slovan Bratislava nella partita d'andata dei playoff

Swisstxt

21.8.2025 - 22:23

Lo Young Boys ha battuto Slovan Bratislava nella partita d'andata dei playoff.
Lo Young Boys ha battuto Slovan Bratislava nella partita d'andata dei playoff.
KEYSTONE

Passo importante dello Young Boys verso la fase campionato di Europa League. Nell’andata del playoff contro lo Slovan Bratislava i bernesi hanno infatti sbancato 1-0 la capitale slovacca.

SwissTXT

21.08.2025, 22:23

21.08.2025, 22:30

Sotto una fitta pioggia i gialloneri hanno cominciato senza paura trovando il vantaggio già al 15’ con Bedia ben imbeccato in velocità da un filtrante di Edimilson Fernandes.

I locali si sono allora ridestati e tra la fine del primo tempo e la ripresa hanno colpito tre legni, ma complice un po’ di imprecisione e un po’ di fortuna il risultato non è cambiato permettendo all'YB di festeggiare.

