L'allenatrice della Nazionale svizzera femminile di calcio Pia Sundhage. KEYSTONE

In vista del quarto di finale che opporrà la Svizzera alla Spagna la tensione comincia a crescere.

SwissTXT Swisstxt

Pia Sundhage, pur senza sbottonarsi troppo, ha annunciato che ci sarà un cambio di tattica.

Contro le iberiche probabilmente vedremo una Nazionale un po' più chiusa e attenta e si cercherà di sfruttare la velocità di alcune interpreti e il fattore pubblico in un Wankdorf bollente.

In conferenza stampa si è anche parlato di fortuna. La 65enne svedese non si è nascosta e ha ammesso chiaramente: «Senza quella non vinceremo, ma la fortuna va cercata e creata».