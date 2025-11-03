Sundhage KEY

È finita la collaborazione tra la Federazione svizzera e Pia Sundhage, che da subito non sarà più la selezionatrice della Nazionale femminile.

Il contratto della svedese sarebbe scaduto al termine del 2025, con la 65enne che aveva affermato di voler continuare la sua avventura sulla panchina della Nati ma solo a determinate condizioni.

Condizioni che evidentemente non sono state accettate dall’ASF. «Mi sarebbe piaciuto continuare, sono sorpresa della decisione dell’ASF ma la rispetto», ha dichiarato Sundhage, che aveva portato la Svizzera ai quarti degli Europei casalinghi.