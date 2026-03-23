I tempi in cui l'Inter spendeva sul mercato senza dover pensare alla logica di compravendita o player trading sembrano ormai appartenere a un'era geologica lontana.
Per Zhang Jindong, fondatore di Suning ed ex proprietario del club nerazzurro, la parabola si è conclusa nel modo più drastico: il suo patrimonio personale è stato sostanzialmente azzerato.
Ceduti 30 miliardi di euro per appianare i debiti
Secondo quanto certificato dal Tribunale del Popolo di Nanchino, come riporta anche «Tuttosport», Zhang è stato costretto a cedere asset per un valore colossale di circa 238 miliardi di yuan (quasi 30 miliardi di euro). Questa manovra estrema si è resa necessaria per sostenere il piano di riorganizzazione di Suning.com e di altre 38 società collegate.
La lista dei beni sacrificati per coprire i debiti è impressionante e non ha risparmiato nulla: ville di lusso e appartamenti, partecipazioni societarie e attività finanziarie. Persino la sua preziosa collezione d'arte è finita all'asta.
Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Cina, a quello che un tempo era uno degli uomini più ricchi del Paese non sarebbe rimasta che la sua abitazione principale.
Le origini della crisi: dall'espansione al blackout
Il declino dell’impero, costruito in trent'anni di leadership nel settore del retail, affonda le radici in una strategia di espansione aggressiva attuata tra il 2016 e il 2020.
In quel periodo, Suning ha drenato oltre 180 miliardi di yuan per finanziare acquisizioni — inclusa quella dell'Inter — garantendo i prestiti proprio con il patrimonio personale del fondatore.
Il castello di carte ha iniziato a vacillare nel 2020 con l’arrivo della pandemia. Per un colosso basato sulla vendita al dettaglio fisica, il lockdown è stato fatale: il sistema è andato in corto circuito, portando nel 2021 a perdite per 40 miliardi di yuan e debiti scaduti superiori ai 100 miliardi.
Un vero «fallimento», a livello personale e aziendale.