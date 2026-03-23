Jindong Zhang (al centro), CEO del Suning Commerce Group, allo stadio di San Siro nel 2016, quando era proprietario dell'Inter. KEYSTONE

Una sentenza storica dei tribunali cinesi ha azzerato il patrimonio del fondatore di Suning. Dietro l'acquisto dell'Inter si nascondeva un sistema di debiti ormai insostenibile.

Hai fretta? blue News riassume per te Sentanza storica di un tribunale cinese: il patrimonio personale di Jindong Zhang è stato praticamente azzerato. Si tratta di circa 30 miliardi di euro - 238 miliardi di yuan.

L'imprenditore cinese, fondatore e CEO di Suning si è visto confiscare quasi tutti i suoi beni privati.

A quello che un tempo era uno degli uomini più ricchi di Cina non sarebbe rimasta che la sua abitazione principale.

La pandemia iniziò a far crollare il suo castello, costruito sulla vendita al dettaglio fisica. Mostra di più

I tempi in cui l'Inter spendeva sul mercato senza dover pensare alla logica di compravendita o player trading sembrano ormai appartenere a un'era geologica lontana.

Per Zhang Jindong, fondatore di Suning ed ex proprietario del club nerazzurro, la parabola si è conclusa nel modo più drastico: il suo patrimonio personale è stato sostanzialmente azzerato.

Ceduti 30 miliardi di euro per appianare i debiti

Secondo quanto certificato dal Tribunale del Popolo di Nanchino, come riporta anche «Tuttosport», Zhang è stato costretto a cedere asset per un valore colossale di circa 238 miliardi di yuan (quasi 30 miliardi di euro). Questa manovra estrema si è resa necessaria per sostenere il piano di riorganizzazione di Suning.com e di altre 38 società collegate.

La lista dei beni sacrificati per coprire i debiti è impressionante e non ha risparmiato nulla: ville di lusso e appartamenti, partecipazioni societarie e attività finanziarie. Persino la sua preziosa collezione d'arte è finita all'asta.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Cina, a quello che un tempo era uno degli uomini più ricchi del Paese non sarebbe rimasta che la sua abitazione principale.

Le origini della crisi: dall'espansione al blackout

Il declino dell’impero, costruito in trent'anni di leadership nel settore del retail, affonda le radici in una strategia di espansione aggressiva attuata tra il 2016 e il 2020.

In quel periodo, Suning ha drenato oltre 180 miliardi di yuan per finanziare acquisizioni — inclusa quella dell'Inter — garantendo i prestiti proprio con il patrimonio personale del fondatore.

Il castello di carte ha iniziato a vacillare nel 2020 con l’arrivo della pandemia. Per un colosso basato sulla vendita al dettaglio fisica, il lockdown è stato fatale: il sistema è andato in corto circuito, portando nel 2021 a perdite per 40 miliardi di yuan e debiti scaduti superiori ai 100 miliardi.

Un vero «fallimento», a livello personale e aziendale.