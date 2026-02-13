Perché questa partita è importante?

L’obiettivo è chiaro: evitare di ripetere il disastroso avvio della scorsa stagione.

Il Lugano, lo ricordiamo, aveva perso quattro delle prime cinque partite di campionato. La prima, peraltro, proprio contro una neopromossa: il Thun.

A quelle sconfitte si erano aggiunte l’eliminazione dai preliminari di Europa League per mano del Cluj e quella dai preliminari di Conference contro lo Celje, compresa la pesantissima sconfitta per 0-5.

Un avvio che non soltanto aveva costretto i bianconeri a salutare l’Europa, ma aveva anche compromesso ogni possibilità di lottare per il titolo svizzero. Un traguardo che, considerando la continuità mostrata dalla squadra dall’autunno in poi, non sarebbe stato affatto utopico.

Mister e società avevano poi attribuito quell’inizio difficile anche ai malumori estivi di alcuni giocatori che avevano già le valigie pronte. Alcuni, come Hajdari, hanno lasciato Lugano. Altri, come Zanotti, sono rimasti.

Anche quest’anno la stagione comincia con il mercato bianconero tutt’altro che chiuso. Nello scacchiere di Croci-Torti mancano ancora alcune pedine. E c’è chi potrebbe partire di fronte all’offerta giusta: soprattutto Bislimi, Papadopoulos e lo stesso Zanotti.

Questa volta, però, anche i possibili partenti avrebbero una mentalità diversa. Parola del mister.

La stagione, inoltre, è già iniziata con un risultato positivo: il successo per 1-0 sul Dukagjini.

Che cosa hanno detto i protagonisti?

Proprio del mercato ha parlato il direttore sportivo del Lugano, Sebastian Pelzer, intervistato dalla RSI poco prima della sfida contro il Dukagjini.

«Questa settimana e le prossime saranno ancora piuttosto movimentate», ha ammesso, confermando che la rosa attuale è ancora lontana da quella definitiva.

Pelzer ha inoltre ribadito quanto già sostenuto da Croci-Torti: «Anche i giocatori in uscita stanno lavorando con grande concentrazione. Le basi quest’anno sono completamente diverse rispetto alla scorsa stagione».

Il confronto con quanto accaduto un anno fa ritorna dunque anche nelle parole del direttore sportivo.

Ma che cosa sta cercando il Lugano sul mercato? «È abbastanza chiaro che sulla fascia destra abbiamo una necessità, essendoci ora solo Zanotti», ha spiegato Pelzer. «In quel ruolo interverremo, così come in attacco».

Che avversario aspetta il Lugano?

Il Vaduz si prepara ad affrontare la sesta stagione di Super League della sua storia. Lo fa con lo slancio della promozione conquistata al termine del testa a testa con l’Aarau, sorpassato in classifica proprio nell’ultima giornata.

La squadra del Principato è reduce dalla terza migliore stagione di sempre per una formazione di Challenge League in termini di punti conquistati: 81.

Rispetto allo scorso campionato, è probabile che sia chiamato ad adattare il proprio stile di gioco. Nella serie cadetta era abituato a dominare il campo e il possesso del pallone, un approccio che difficilmente potrà riproporre con la stessa continuità contro avversarie più attrezzate.

Un elemento dovrebbe però restare centrale: il pressing. Secondo le statistiche Opta, il Vaduz è stata la squadra con il maggior numero di sequenze di pressing e di recuperi alti del pallone. Ha inoltre fatto registrare la linea media di recupero palla più avanzata.

Attenzione anche ai calci da fermo: quasi la metà dei gol segnati nella scorsa stagione, 33 su 75, è arrivata sugli sviluppi di una palla inattiva.

Che cosa ha fatto discutere questa settimana?

Nonostante la vittoria contro i kosovari del Dukagjini, la prestazione del Lugano non ha convinto fino in fondo.

Il fatto che si trattasse della prima partita ufficiale della stagione rappresenta senza dubbio un’attenuante e può spiegare il calo fisico osservato nel secondo tempo. A lasciare qualche perplessità è stata però soprattutto la scarsa lucidità e concretezza negli ultimi 30 metri, un problema già ben noto sulle rive del Ceresio.

Behrens, in particolare, è apparso compassato, macchinoso e ancora lontano dalla condizione migliore. Considerando che al momento è l’unica punta presente in rosa, vista la fresca partenza di Koutsias, il Lugano sembra rischiare di attraversare un periodo di magra nella prossima serie di partite ravvicinate.

Novanta minuti, però, non bastano per formulare giudizi definitivi. Staremo a vedere.

Qual è il dato da conoscere?

Confrontando le statistiche della scorsa stagione, Lugano e Vaduz mostrano diverse somiglianze.

Il Vaduz ha chiuso la Challenge League con la migliore difesa, 41 gol subiti, il possesso palla medio più elevato, 58,3%, e il maggior numero di passaggi a partita, 543.

Anche il Lugano ha fatto registrare il possesso palla medio più alto della Super League, 56,4%, e il maggior numero di passaggi a partita, 477. I bianconeri hanno inoltre incassato il secondo minor numero di reti: 42, dietro soltanto al Sion, fermatosi a 40.

Due squadre abituate, dunque, a controllare il pallone e a costruire il gioco. Resta da capire , come accennato in precedenza, quanto il Vaduz riuscirà a mantenere questa identità nel salto di categoria.

Chi partirà titolare?

Il calendario congestionato impone alcune rotazioni, ma è improbabile che Croci-Torti stravolga completamente il suo undici iniziale. Più plausibile che il tecnico scelga di intervenire prima a partita in corso rispetto alla sfida contro il Dukagjini, nella quale la prima sostituzione era arrivata soltanto al 69’.

Von Ballmoos; Zanotti, Mai, Papadopoulos; Cimignani, Bislimi, Grgic, Alioski; Steffen, Dos Santos; Behrens.