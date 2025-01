Imago

Il Barcellona si è imposto per 2-0 contro l’Atletico Bilbao nella semifinale di Supercoppa spagnola andata in scena per l’ Le reti di Gavi (17’) e Yamal (52’) hanno permesso così agli uomini di Flick di accedere alla finale, che li vedrà opposti a una tra Real Madrid e Maiorca. Spavento nel match tra Tottenham e Liverpool (vinto dagli Spurs 1-0) valido per la Carabao Cup: Bentancur è infatti collassato a terra cerando di colpire la palla di testa. Il club ha fatto sapere che è vigile ma che resterà in ospedale per accertamenti.