Finale incredibile Imago

E' del PSG il primo titolo continentale della stagione.

SwissTXT Swisstxt

A Udine i parigini hanno conquistato la prima Supercoppa Europea della loro storia battendo 4-3 ai rigori il Tottenham, al quale non è bastato essere avanti 2-0 a 5’ dal 90’ per riuscire ad imporsi. Aggressivi, determinati e precisi, gli Spurs si sono portati meritatamente in doppio vantaggio grazie a Van de Ven (39') e Romero (48'). In un pazzo finale il PSG è però tornato in parità con Lee (85') e Gonçalo Ramos (94'). Saltati come da regolamento i supplementari, decisivo si è rivelato il rigore trasformato da Nuno Mendes.