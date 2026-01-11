Raphinha KEY

Per la 16a volta nella sua storia il Barcellona ha conquistato la Supercoppa spagnola.

Nella finale di Gedda, i Blaugrana hanno battuto il Real Madrid per 3-2 al termine di un Clasico controllato dall'inizio.

Dopo il meritato vantaggio di Raphinha, nei recuperi del primo tempo è successo di tutto: prima lo strepitoso assolo di Vinicius per il momentaneo 1-1, poi il botta e risposta tra Lewandowski e Gonzalo Garcia.

A metà ripresa Raphinha ha firmato la personale doppietta e nel finale la squadra di Xabi Alonso ha solo sfiorato il gol del 3-3.