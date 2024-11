Il periodo di permanenza a Torino della coppia d'oro del calcio, potrebbe già essere giunto al termine. Alisha_Lehmann@Instagram

Sono stati svelati i motivi del «trasferimento di coppia» di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dall'Aston Villa alla Juventus.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te A luglio Douglas Luiz e Alisha Lehmann si sono trasferiti in Italia, alla Juventus.

I due si sono conosciuti quando giocavano per le rispettive formazioni dell'Aston Villa.

La Vecchia Signora ha completato un «rarissimo trasferimento di coppia».

Rivelati ora i motivi: secondo «Atheltic» il club inglese rischiava una detrazione di 10 punti se non avesse venduto il centrocampista brasiliano prima della scadenza del 30 giugno.

La calciatrice svizzera invece, che è stata sacrificata per Gabi Nunes ha portato con sé in dote una visibilità impressionante: oltre 12 milioni di followers in Instagram, oggi saliti a 17.

Per ora la loro esperienza torinese, sia a livello sportivo che privato, non sembra andare per il meglio. Mostra di più

Il trasferimento di Douglas Luiz alla Juventus per 50 milioni di euro è stato annunciato il 30 giugno, una settimana prima che la sua compagna, Alisha Lehmann, facesse lo stesso passo lasciando l'Aston Villa per accasarsi a Torino.

Si è trattato di un rarissimo «trasferimento di coppia».

L'«Athletic», a distanza di mesi, ha spiegato la logica di questi movimenti di mercato e come la Juventus sia riuscita a ingaggiare entrambi i giocatori nella stessa finestra di mercato.

L'Aston Villa doveva cedere Luiz, Nunes preferita a Lehmann

Il brasiliano era senza dubbi uno dei migliori giocatori della squadra di Unai Emery, ma non era considerato indispensabile.

L'Aston Villa aveva bisogno di reperire fondi per non rischiare di violare le regole di redditività e sostenibilità. Il club di Birmingham rischiava una detrazione di 10 punti se non lo avesse venduto prima della scadenza del 30 giugno, questo per rientrare nel Fair Play finanziario.

L'elvetica invece, non era considerata parte integrante dei piani del nuovo coach Robert de Pauw, il quale le ha preferito la brasiliana Gabi Nunes, arrivata in Inghilterra a settembre.

Douglas Luiz tra mille problemi

A cinque mesi dall'arrivo in Italia, per la coppia il bilancio è in chiaro-scuro: lui ha lottato con la forma fisica e con il fisico, partendo come titolare solo due volte in Serie A, tanto che l'allenatore Thiago Motta lo ha inserito a rotazione insieme a Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Khephren Thuram e Weston McKennie.

Oltre a ciò il brasiliano è fuori per un infortunio da ottobre, così da aver saltato la sfida di mercoledì di Champions League contro la sua ex squadra.

Alisha Lehmann, una grandissima pubblicità per il club

La calciatrice svizzera più popolare del pianeta invece ha collezionato 11 presenze in campionato, entrando sei volte partendo dalla panchina. Nella sfida di Champions League di giovedì scorso, persa dalle bianconere contro l'Arsenal per 1 a 0, non è però stata messa in campo dall'allenatore Max Canzi.

La ragazza di Tägertschi ha sicuramente aumentato la visibilità planetaria del suo club: i follower del suo profilo Instagram sono passati da 12 a 17 milioni da quando è arriva Torino.

Venerdì con la maglia della Nazionale svizzera, in occasione dell'amichevole contro la Germania, potrebbe essere in campo.

Il processo di adattamento alla realtà torinese della coppia inoltre, è stato reso molto più difficile dopo che la loro casa è stata svaligiata ad ottobre.

Lui(z) potrebbe essere ceduto già a gennaio

Infine, come riferisce la «Gazzetta dello Sport», oggi, giovedì, Douglas Luiz sarebbe tra «i sacrificabili» per il mercato di gennaio: trasferimento che «permettere alla Juventus di incassare una cifra consistente da reinvestire per l’acquisto di un difensore o un attaccante».

Se ciò dovesse succedere cosa farà lei?