Il calcio femminile avrà, fra nove giorni, una nuova nazione campione del mondo.

Il Giappone, ultima selezione ad aver già vinto il titolo ancora in corsa nella rassegna iridata in Australia e Nuova Zelanda, è infatti uscito di scena ai quarti di finale, nei quali è stato sconfitto 2-1 dalla Svezia. Le scandinave, seconde nel 2003 e terze a tre riprese, l'ultima delle quali quattro anni fa, sfideranno in semifinale la Spagna, che dal canto suo ha estromesso i Paesi Bassi. La Svezia è andata sul 2-0 grazie a Illestedt e al rigore di Angeldahl. Per il Giappone gol di Hayashi.

