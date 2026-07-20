E proprio con la vittoria in finale la Spagna è tornata in cima alla classifica scavalcando l’Argentina. Dietro di loro ci sono Francia e Inghilterra.

Dal canto suo la Svizzera ha fatto un balzo di cinque posizioni in avanti, scavalcando Uruguay, Senegal, Stati Uniti, Giappone e Italia e arrivando al 14esimo posto, mentre fuori dalla top 10 è scivolata la Germania (12esima).

Il salto maggiore lo ha fatto la Norvegia, ora 19esima (+12), mentre è sprofondata al 57esimo posto la Tunisia (-12).