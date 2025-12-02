È arrivata un'altra sconfitta per la Nazionale svizzera femminile.
Reduci dall'insuccesso contro il Belgio, le ragazze di Navarro sono state battute 3-2 dal Galles nella seconda amichevole di Jerez in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2027.
Dopo essere passata in svantaggio al 15', la Nati ha rapidamente pareggiato i conti con Csillag, venendo però punita due volte a cavallo della pausa prima da Cain e dopo da Woodham.
La rete di Beney al 71' ha reso solo meno amaro il risultato finale, con le elvetiche che hanno così chiuso in malo modo il loro 2025.