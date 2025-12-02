  1. Clienti privati
Calcio Le svizzere battute dal Galles in amichevole

Swisstxt

2.12.2025 - 14:20

Un'altra sconfitta per le rossocrociate (foto d'archivio).
KEYSTONE
KEYSTONE

È arrivata un'altra sconfitta per la Nazionale svizzera femminile.

SwissTXT

02.12.2025, 14:20

02.12.2025, 14:32

Reduci dall'insuccesso contro il Belgio, le ragazze di Navarro sono state battute 3-2 dal Galles nella seconda amichevole di Jerez in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2027.

Dopo essere passata in svantaggio al 15', la Nati ha rapidamente pareggiato i conti con Csillag, venendo però punita due volte a cavallo della pausa prima da Cain e dopo da Woodham.

La rete di Beney al 71' ha reso solo meno amaro il risultato finale, con le elvetiche che hanno così chiuso in malo modo il loro 2025.

