Al termine della seconda amichevole al centro sportivo di Marbella tra Svizzera e Polonia è arrivata la prima sconfitta di Pia Sundhage alla guida della Nazionale.

Dopo il netto successo del primo test, le rossocrociate sono state battute per 1-0. In campo con 8 elementi diversi, le elvetiche hanno impiegato un tempo per carburare e nella ripresa sono arrivate con più semplicità nei 16 metri avversari, peccando però in precisione. A decidere il confronto al 75’ è stata Martyna Wiankowska, brava di farsi trovare pronta al centro dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

