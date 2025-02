Sydney Schertenleib freshfocus

Reduce dal pari nella prima giornata di Nations League, la Svizzera è stata battuta per 2-1 in trasferta dalla Norvegia, che come l’Islanda affrontata venerdì è stata inserita nello stesso girone dell’Europeo casalingo.

Dopo un buon primo tempo, le ragazze di Pia Sundhage sono capitolate al 74’ a causa di un errore difensivo. La 18enne Sydney Schertenleib, per distacco la migliore in campo, ha poi rimesso la contesa in parità con un gran tiro dalla distanza, ma a pochi minuti dal 90’ le padrone di casa si sono prese i tre punti per merito di Caroline Graham Hansen.