La Svizzera cala il poker a Los Angeles: travolta la Bosnia 4-1 con la svolta dalla panchina. Yakin sale a 4 punti nel Gruppo B, ipoteca i sedicesimi e mette nel mirino il Canada per il primato del girone.
Con un match di differita sulla tabella di marcia, la vera Svizzera timbra il cartellino al Mondiale. Il rotondo 4-1 rifilato alla Bosnia ed Erzegovina spazza via un tempo di manovre sterili e rimette in linea i rossocrociati nel Gruppo B.
Una dote di quattro punti che, per il supercomputer, ipoteca i sedicesimi di finale. Vietato però fare calcoli: mercoledì contro il Canada si va a caccia del primato.
Sul prato del Los Angeles Stadium, Yakin punta su un 4-4-1-1 fluido inserendo Widmer e Rieder dall'inizio al posto di Zakaria e Vargas.
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
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L'avvio elvetico è di pura pressione, ma le tre fiammate di Ndoye e lo spunto di Freuler non sbloccano la contesa.
Sul fronte opposto la Bosnia è poco: l'imprecisione degli uomini di Barbarez nell'ultimo passaggio lascia Kobel inoperoso fino all'intervallo.
Nella ripresa lo spartito non muta, con la Bosnia arroccata sulle ripartenze e la Svizzera padrona del gioco ma poco cinica.
La svolta arriva dalla panchina con un triplo cambio simultaneo: dentro Sow, Vargas e Manzambi a ridisegnare la trequarti. Una mossa letale.
Pochi secondi dopo il suo ingresso, è proprio il neo entrato col numero 90 a coordinarsi in volo: la sua traiettoria violenta buca la resistenza di Vasilj.
Sbloccato il match, l'espulsione diretta comminata a Muharemovic fa saltare i piani bosniaci: la Svizzera dilaga con Vargas e il secondo gol di Manzambi.
Nel finale, dopo la rete della bandiera bosniaca di Mahmic, Xhaka è glaciale dal dischetto e fissa il tabellino sul definitivo 4-1.
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