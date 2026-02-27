Segui in diretta Svizzera-Canada, la partita che deciderà la vincitrice del Gruppo B.
Per quanto riguarda i canadesi, l'allenatore statunitense Jesse Marsch dovrà sostituire Koné, gravemente infortunato (frattura alla gamba), dopo la vittoria per 6-0 contro il Qatar. Inoltre, il suo compagno di centrocampo, Eustaquio, finirà in panchina. Al loro posto scenderanno in campo Choiniere e Saliba.
Dopo l'1-1 contro il Qatar, la Svizzera ha reagito alla grande con una netta vittoria per 4-1 sulla Bosnia-Erzegovina.
Ciononostante, Murat Yakin modifica la formazione titolare in quattro posizioni in vista della prossima partita. Jaquez, Sow, Manzambi e Vargas sostituiscono Widmer, Aebischer, Rieder e Ndoye. Soprattutto Manzambi e Vargas si sono guadagnati un posto nella formazione titolare grazie alle loro ottime prestazioni contro la Bosnia.
Un attaccante in grande fiducia.
sda
Se la Svizzera cerca conferme, il Canada arriva con il vento in poppa. Dopo il 6-0 rifilato al Qatar nel secondo turno, i nordamericani hanno dimostrato di poter far male con estrema facilità.
L’osservato speciale è indubbiamente Jonathan David: l'attaccante della Juventus è nel pieno della forma e la sua tripletta contro il Qatar è un chiaro avvertimento per la retroguardia elvetica.
Per la statistica, l'unico precedente tra le due nazionali risale al 2002: una sconfitta per 3-1 all'Espenmoos, con l'unica rete rossocrociata siglata da Blaise Nkufo. Oggi, a distanza di anni, è arrivato il momento di invertire la tendenza.
Ramon Abatti mostra un cartellino giallo nella sua prima partita dei Mondiali.
Keystone
Per la direzione di gara è stato designato il brasiliano Ramon Abatti. Il 36enne, fischietto FIFA dal 2023, ha già diretto Belgio-Egitto in questo torneo, estraendo quattro cartellini gialli.
Attenzione, però: Abatti sa anche usare il pugno duro. La scorsa estate, durante la Coppa del Mondo per club, non ha esitato a estrarre il cartellino rosso per ben tre volte, punendo giocatori del calibro di Rico Lewis (Manchester City) e dei madrileni Raul Asensio e Dean Huijsen.
La disciplina in campo, oggi, sarà più che mai fondamentale.
La Nazionale svizzera è pronta.
Jayne Kamin-Oncea/AP/dpa
La situazione per la nostra Nazionale è limpida: la vittoria oggi non serve solo per il prestigio, ma è una mossa tattica per gestire le energie.
Chiudere il girone al primo posto significa assicurarsi una pausa preziosa, con il sedicesimo di finale fissato solo per venerdì mattina della prossima settimana (ore 05:00) contro una delle terze classificate.
In caso di secondo posto, lo scenario cambia drasticamente: la fase a eliminazione diretta inizierebbe già domenica sera (ore 21:00) contro la seconda del Gruppo A.
Per la Nazionale svizzera oggi non si tratta solo di qualificarsi, ma anche di lasciare il segno. Con una vittoria, la Nati si assicurerebbe il primo posto nel girone, resterebbe a Vancouver e si creerebbe una posizione di partenza decisamente più favorevole per la fase a eliminazione diretta.
Un tour de force che la Nati vorrà certamente evitare, puntando tutto sui 90 minuti odierni.