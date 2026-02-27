Svizzera in campo con 4 nuovi titolari

Dopo l'1-1 contro il Qatar, la Svizzera ha reagito alla grande con una netta vittoria per 4-1 sulla Bosnia-Erzegovina.

Ciononostante, Murat Yakin modifica la formazione titolare in quattro posizioni in vista della prossima partita. Jaquez, Sow, Manzambi e Vargas sostituiscono Widmer, Aebischer, Rieder e Ndoye. Soprattutto Manzambi e Vargas si sono guadagnati un posto nella formazione titolare grazie alle loro ottime prestazioni contro la Bosnia.