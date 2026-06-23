Tifosi colombiani in festa.
Immagine: Keystone
È scattata la Coppa del Mondo di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Segui il nostro live ticker per non perderti notizie, risultati, retroscena e aggiornamenti dal torneo.
L’Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, ma a far discutere è soprattutto un rigore non concesso alle Black Stars nel finale.
Al 79º minuto Abdul Fatawu Issahaku lancia in profondità Prince Kwaben Abu.
L’attaccante si dirige verso la porta inglese, con Antoine Semenyo pronto al centro, ma viene fermato dal difensore Ezri Konsa.
Da una diversa inquadratura si vede che il giocatore dell’Aston Villa colpisce Abu al ginocchio senza toccare il pallone.
Nonostante il contatto, né l’arbitro né il VAR intervengono.
Il contratto fra Abu e Konsa.
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«Il VAR è davvero in funzione in questo Mondiale? Ne dubito. Era un rigore evidente», ha dichiarato il ct del Ghana Carlos Queiroz.
Poi ha aggiunto con sarcasmo: «Il VAR era a bere il caffè. Anch’io ne bevo volentieri uno ogni tanto».
Anche Wayne Rooney ha condiviso la protesta: «Credo che sia rigore», ha detto l’ex attaccante del Manchester United a BBC One.
Un'altra angolazione del fallo reclamato dai ghanesi.
Screenshot/SRF
Il Ghana - attualmente a 4 punti in classifica, al pari della stessa Inghilterra - resta comunque in corsa per la fase a eliminazione diretta.
Domenica la compagine africana affronterà la Croazia, mentre gli inglesi giocheranno contro Panama.
Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è stato colpito dal lutto per la morte della madre.
Rientrerà in Francia per partecipare ai funerali, come annunciato martedì la Federazione francese di calcio (FFF).
L'allenatore non guiderà, dunque, i contro la Norvegia venerdì, nell’ultima partita del gruppo I dei Mondiali.
La Tartan Army invade Miami in vista della partita fra Scozia e Brasile. Dopo aver conquistato Boston, gli 8'000 tifosi scozzesi che stanno seguendo la loro nazionale ai Mondiali sono sbarcati a Miami e hanno conquistato il LoanDepot Park in occasione della partita fra i Marlins e i Rangers.
La loro allegria sta conquistando la Florida dopo aver incantato Boston, dove la presenza ha quasi terminato la birra a disposizione.
Un giovane sostenitore scozzese.
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Yakin e Akanji in conferenza stampa.
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Mercoledì sera al BC Place di Vancouver la Svizzera si gioca il primo posto del Gruppo B contro i padroni di casa del Canada.
I rossocrociati devono vincere, mentre ai nordamericani basta un pari. «Tre punti ci permetterebbero di avere 3 o 4 giorni di riposo in più e in un torneo come questo è un lusso.
Sappiamo quali sono le loro qualità, contro il Qatar hanno segnato i gol che noi non siamo riusciti a fare», ha commentato Yakin in conferenza stampa.
Il CT non si è sbottonato sull'utilizzo o meno dal primo minuti di Manzambi, mentre sarà difficile vedere Okafor: «Ho diverse opzioni che hanno più ritmo».
L'uomo decisivo per i colombiani.
sda
Grazie a una prestazione decisamente più convincente rispetto a quella fornita all’esordio contro l’Uzbekistan, la Colombia è riuscita a battere l’RD Congo 1-0 e a centrare di conseguenza la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale nordamericano.
I sudamericani hanno dominato la sfida contro una delle sorprese del Mondiale nordamericano, ma hanno faticato a trovare il modo di superare un grande Mpasi, autore nei primi 16 minuti di quattro interventi decisivi.
Nella ripresa i Cafeteros hanno continuato a insistere trovando il colpo del ko con Munoz al 76esimo.
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Come l'Inghilterra, anche la Croazia è apparsa meno brillante nella seconda uscita dei Mondiali.
A Toronto la formazione di Dalic ha faticato a prendere le misure della piccola Panama, riuscendo comunque a imporsi per 1-0.
L'ultimo match con il Ghana sarà dunque decisivo per il prosieguo del torneo. I balcanici sono stati sorpresi da una formazione centroamericana molto aggressiva, che ha tenuto loro testa nonostante diverse difficoltà negli ultimi 16 metri.
E così a decidere una sfida bloccata è servito il tocco di ginocchio di Budimir al 54esimo su assist di Stanisic.
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L'Inghilterra non è riuscita a ripetere il brillante esordio ai Mondiali.
Sotto la pioggia di Boston i Tre Leoni non sono andati oltre a uno striminzito 0-0 contro il Ghana.
Solo nel finale e grazie ai cambi il match si è accesso un po' (nessun tiro in porta nel primo tempo).
Le Black Stars hanno reclamato un rigore per un fallo su Adu, mentre Kane ha calciato in curva da buona posizione dopo il colpo di testa di O'Reilly respinto dall'asta.
martedì, 23. giugno 2026
È arrivato un nuovo oracolo animale per i Mondiali, e si tratta di uno di quelli che pochi oserebbero contestare anche se la sua previsione fosse sbagliata.
Un giaguaro nero di nome Poty ha espresso la sua scelta al BioParque di Rio de Janeiro in vista dell’attesissimo scontro del Gruppo C dei Mondiali tra Brasile e Scozia, in programma mercoledì a Miami.
Lunedì, residenti e appassionati di calcio hanno osservato con attenzione mentre Poty prendeva parte a un divertente evento di pronostici, durante il quale è stato collocato davanti a due scatole di arricchimento che rappresentavano le due squadre rivali.
Il giaguaro ha annusato entrambe le opzioni prima di scegliere con sicurezza la scatola del Brasile.
Tuttavia, è tornato brevemente a ispezionare la scelta della Scozia, un momento che, secondo gli esperti di Poty, non dovrebbe essere ignorato.
Dopo la doppietta contro l’Austria, Lionel Messi è il capocannoniere in solitaria dei Mondiali.
Miroslav Klose, ora detronizzato, si è affrettato a congratularsi con lui. Lunedì, nella partita della fase a gironi contro l’Austria, la superstar argentina ha segnato i suoi gol numero 17 e 18 ai Mondiali.
In sua assenza sarà il suo vice, Guy Stéphan, a guidare il gruppo fino al suo ritorno nel ritiro Waltham, nel Massachusetts.
Già qualificata per i sedicesimi di finale dopo le vittorie contro il Senegal (3-1) e l’Iraq (3-0), la Francia cercherà di chiudere al primo posto nel proprio girone nella gara di venerdì.
Didier Deschamps non sarà in panchina contro la Norvegia.
sda
La selezione di Tuchel resta al comando del Gruppo L grazie a una migliore differenza reti rispetto al Ghana.
Ronaldo è il primo giocatore ad avere segnato in 6 Coppe del Mondo.
AP
Mancava la sua firma in questo Mondiale e nella seconda giornata è arrivata: Cristiano Ronaldo ha trovato il gol e il suo Portogallo ha vinto con un chiaro 5-0 sull'Uzbekistan, riscattandosi dopo il deludente debutto.
A Houston, infatti, il 41enne CR7 ha sbloccato l'incontro già al 6', diventando il primo giocatore di sempre a segnare in 6 Mondiali.
Nuno Mendes e ancora Ronaldo hanno poi chiuso i conti già prima della pausa dopo un gol annullato agli asiatici (fallo su Cancelo).
Nella ripresa un'autorete e Leao, entrato a pochi minuti dalla fine della sfida, hanno arrotondato il risultato.
I lusitani salgono così a 4 nel Gruppo K.
Fino all’inizio del torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, l’ex campione del mondo Klose deteneva il record di gol ai Mondiali con 16 reti.
«Per me Lionel Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi! Congratulazioni, campione!», ha dichiarato Klose alla «Süddeutsche Zeitung». Già prima dei Mondiali, l’attuale allenatore della squadra di seconda divisione 1. FC Norimberga aveva dichiarato di aspettarsi che il suo record venisse battuto.
«Va benissimo così, il record prima o poi verrà comunque battuto, e se a farlo sarà Messi, ben venga. Sono un grande fan di Messi, lo sono sempre stato», ha detto Klose parlando del «genio».
Marcus Brandt/dpa