Svizzera-Canada: Manzambi sì o Manzambi no?

Yakin e Akanji in conferenza stampa. Keystone

Mercoledì sera al BC Place di Vancouver la Svizzera si gioca il primo posto del Gruppo B contro i padroni di casa del Canada.

I rossocrociati devono vincere, mentre ai nordamericani basta un pari. «Tre punti ci permetterebbero di avere 3 o 4 giorni di riposo in più e in un torneo come questo è un lusso.

Sappiamo quali sono le loro qualità, contro il Qatar hanno segnato i gol che noi non siamo riusciti a fare», ha commentato Yakin in conferenza stampa.

Il CT non si è sbottonato sull'utilizzo o meno dal primo minuti di Manzambi, mentre sarà difficile vedere Okafor: «Ho diverse opzioni che hanno più ritmo».