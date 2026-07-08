Dopo la storica qualificazione Svizzera-Colombia noiosa? Il web si scatena così, da «Yakin sembra un dealer di coca degli anni '70» ai Minions

Vargas segna e la Svizzera è ai quarti!

In Svizzera l'esultanza per la vittoria ai rigori contro la Colombia e la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali è immensa. Ma la performance della Nati, sui social media, non ha generato lo stesso livello di entusiasmo.