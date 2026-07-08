Dopo la storica qualificazione
Svizzera-Colombia noiosa? Il web si scatena così, da «Yakin sembra un dealer di coca degli anni '70» ai Minions
Vargas segna e la Svizzera è ai quarti!
In Svizzera l'esultanza per la vittoria ai rigori contro la Colombia e la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali è immensa. Ma la performance della Nati, sui social media, non ha generato lo stesso livello di entusiasmo.
We went from watching Argentina vs Egypt to watching Switzerland vs Colombia like...— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
pic.twitter.com/jVhrZrb08Z
Switzerland vs Colombia pic.twitter.com/Er0zw8uqDP— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
how about we send both switzerland and colombia home and bring back cape verde— niran (@TheOfficialFNG) July 7, 2026
🍟 Jürgen Klopp has been spotting dipping his chips into ketchup at the Switzerland vs. Colombia match.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026
Only posting this because 𝗡𝗢𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 is happening in the game. pic.twitter.com/jYDBnLrgnc
Going from watching Argentina vs Egypt— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
to Switzerland vs Colombia like... pic.twitter.com/jxQfNjIlwy
🇨🇭 Switzerland's xG was 0.29.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026
🇨🇴 Colombia's xG was 0.42.
That was possibly the worst game we've seen at this World Cup. pic.twitter.com/hz28yjeIC2
Swiss coach looks like a cocaine dealer from the 70s pic.twitter.com/6qQZ63ZuGE— Joseph 🕊️ (@CaudilloXIV) July 7, 2026
🤔 Why are so many teams giving their penalties to centre-backs? pic.twitter.com/yK9XgZK5OW— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026