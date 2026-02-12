  1. Clienti privati
Swisstxt

12.2.2026 - 18:59

ultima volta nella Lega B, la Scozia, la Slovenia e la Macedonia del Nord.

Il sorteggio per la quinta edizione della Nations Leagues ha riservato come avversarie per la Svizzera, retrocessa l’ Gli uomini di Yakin hanno già giocato recentemente contro la Slovenia (qualificazione ai Mondiali 2026, match finiti 3-0 per i rossocrociati e 0-0), come pure contro la Scozia (stesso girone a Euro 2024 quando finì 1-1), mentre non ha mai sfidato Alioski e compagni. Le partite dei gironi si svolgeranno tra il 24 settembre e il 6 ottobre (le prime quattro), e tra il 12 e il 17 novembre (le restanti due).

