La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali, per la prima volta dopo il 1954. Affronterà i campioni del Mondo in carica. L'Argentina, che non figurava tra le favorite all'inizio della competizione, tra alti e bassi, ha ritrovato smalto e soprattutto, Leo Messi. Ecco le scommesse e le previsioni per la sfida di domenica.

Chi è la favorita nei quarti Svizzera contro Argentina: ecco quali sono le previsioni dei grandi scommettitori

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera affronta l'Argentina ai quarti di finale.

Gli scommettitori internazionali vedono i sudamericani favoriti, ma sono tutti concordi che la Svizzera ha le sue carte da giocare.

Le agenzie di scommesse sportive reputano che i sudamericani hanno diverse opzioni, un Leo Messi in formato gigante e una capacità di resilienza che possono fare la differenza.

La Nati invece ha fatto dell'organizzazione il suo punto forte, tanto da mantenerla intatta anche quando le partite si fanno difficili. Riepilogo creato con

Il quarti di finale tra Svizzera e Argentina è tutt'altro che scontato.

Anche se i sudamericani partono come favoriti grazie alla qualità del loro attacco, all'esperienza nella Coppa del Mondo e al modo in cui Lionel Messi continua a decidere le partite di questi Mondiali, vi è da dire che la Svizzera messa in campo da Murat Yakin, con o senza Manzambi, è organizzata, disciplinata e difficile da scardinare.

Si prospetta dunque un quarto di finale molto combattuto.

Ecco alcuni spunti di riflessione per quanto visto finora.

L'Argentina, in breve

L'Argentina, sin qui, non è sembrata perfetta, ma ha comunque dato l'impressione di essere una squadra che sa come sopravvivere ai momenti difficili di un Mondiale. La sfida contro l'Egitto, sotto per due a zero, dimostra questa capacità di resilienza. Questo conta nei quarti di finale.

Le migliori squadre del torneo non sono sempre impeccabili dall'inizio alla fine. Hanno momenti in cui sembrano vulnerabili, concedono occasioni, perdono ritmo, ma riescono comunque a trovare la via del gol.

L'Argentina possiede questa qualità perché la sua spina dorsale è composta da giocatori che hanno già vissuto la pressione delle fasi a eliminazione diretta. La partita contro la Giordania ha mostrato sia la sua forza d'urto, che la capacità di gestire una partita, in una complicata fase a girone.

Giovani Lo Celso ha aperto le marcature con una punizione, Lautaro Martínez ha raddoppiato su rigore e Leo Messi, subentrato dalla panchina, ha segnato nel finale.

Il gol del numero 10 ha esteso il suo record di gol ai Mondiali (21), sottolineando che anche quando non è titolare, rimane il nome di cui ogni avversario deve tenere conto.

La partita contro l'Egitto è stata invece caotica e rivelatrice. Quando una squadra riesce a vincere una partita che avrebbe potuto facilmente perdere, l'impatto emotivo può essere enorme. I giocatori iniziano a credere nei loro mezzi quasi divini, gli avversari iniziano a pensare che l'Argentina non sia mai finita.

Ma il principale vantaggio dell'Argentina è forse la varietà di opzioni, a centrocampo, davanti e dietro.

Messi è ancora in grado di creare occasioni dal nulla.

Lautaro Martínez offre un attaccante d'area capace di finalizzare sotto pressione. Julián Álvarez garantisce pressing, movimento e incisività.

Enzo Fernández e Alexis Mac Allister donano qualità al centrocampo argentino, permettendo di controllare il ritmo, cambiare direzione e proteggere il possesso palla.

Cristian Romero apporta aggressività e leadership in difesa, mentre Emiliano Martínez rimane uno dei portieri più forti del calcio mondiale.

La Svizzera degli «underdogs»

Il percorso della Svizzera verso questa partita conferisce un sapore diverso all'incontro.

Battere la Colombia ai rigori dopo uno 0-0 non è spettacolare, ma dice qualcosa di importante: la Svizzera sa come affrontare partite difficili. Sa come mantenere l'organizzazione anche quando il gioco non scorre.

Sa come conservare la concentrazione fino ai tempi supplementari e poi resistere alla pressione dei rigori. Non è cosa da poco in questa fase di un Mondiale.

I rossocrociati hanno raggiunto i quarti di finale grazie alla disciplina, non al caos. Contro la Colombia, le occasioni da gol sono state poche e la partita si è trasformata in una lotta estenuante. Questo non preoccupa la Svizzera. Anzi, le si addice.

Inoltre, più a lungo la partita rimarrà in parità, più l'Argentina potrebbe sentire il peso delle aspettative. Granit Xhaka è fondamentale in questo senso. La Svizzera ha bisogno di lui per dettare il ritmo, organizzare il centrocampo e impedire che la squadra si allunghi troppo.

Anche Manuel Akanji sarà fondamentale. Il reparto offensivo argentino può creare diversi problemi a seconda di chi gioca titolare e di come ruota.

Il difensore dell'Inter e il compagno di reparto Nico Elvedi dovranno difendere con pazienza piuttosto che con emotività, soprattutto perché l'Argentina è bravissima a far uscire i difensori dalla loro posizione prima di attaccare lo spazio alle loro spalle.

Le speranze offensive della Svizzera risiedono in Breel Embolo e Dan Ndoye, e magari anche in Amdouni, entrato verso fine partita contro la Colombia, ma capace di trasformare il calcio di rigore, con calma e precisione eccelse.

La Svizzera non ha bisogno di dieci occasioni per rendersi pericolosa. Potrebbero bastarle due o tre buone transizioni.

Gli scommettitori dicono Argentina, ma...

I grandi siti di scommesse ora entrano nel vivo.

Messi e compagni hanno le preferenze, anche se Xhaka e colleghi hanno guadagnato credibilità nel corso di questo Mondiale.

ll pronostico di fittux.com per il quarto di finale tanto atteso dal popolo elvetico vede la vittoria dell'Argentina per 2 a 1 Svizzera.

Secondo loro, nella spiegazione, è l'Argentina a partire favorita grazie alla sua qualità offensiva, all'esperienza nel torneo e al modo in cui Lionel Messi continua a decidere le partite dei Mondiali, ma la Svizzera è organizzata, disciplinata e difficile da scardinare.

Non sembra una partita che l'Albiceleste possa vincere facilmente. Si preannuncia un quarto di finale di Coppa del Mondo molto combattuto, dove la maggiore qualità offensiva dell'Argentina potrebbe forse fare la differenza.

Anche le quote di Betfair prevedono una vittoria per l'Argentina con una quota di 4/6. In confronto, la previsione di un pareggio è quotata a 5/2. La Svizzera, invece, è considerata più probabile sconfitta, con una quota di vittoria di 9/2.

BetMgm, considera la scarsa esperienza della Svizzera contro attacchi di alto livello e la stanchezza accumulata negli ottavi di finale.

Il pronostico prevede la vittoria dell'Argentina (-145). Ma fa fiducia in un pronostico per questa partita è relativamente bassa, anche perché nessuna delle due squadre ha finora brillato in maniera tale da convincere.

Il pronostico di Ghanasoccernet è invece il seguente: Argentina 2, Svizzera 1. L'Argentina ha vinto tutte e cinque le partite del Mondiale, segnando in media 2,8 gol a sfida. Il loro attacco è forte e la difesa si è dimostrata solida.

Secondo il sito, anche la Svizzera è in buona forma, con tre vittorie consecutive e solo tre gol subiti. Ma affrontare i campioni in carica sarà la prova più difficile. La qualità e l'esperienza dei campioni in carica dovrebbero aiutarli a raggiungere le semifinali.

Per Tipps.gg, l'Argentina e la chiara favorita nelle scommesse. L'Albiceleste ha una probabilità di vittoria del 59%, mentre quella della Svizzera è del 17% e il pareggio è quotato al 24%.

Sarà poi il campo a stabilire se i siti di scommesse e i loro analisti avranno avuto ragione.

Lo scopriremo domenica verso le 5 di mattina.

Hopp Schwiiz!