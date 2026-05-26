Romero Imago

La Nazionale femminile sarà impegnata tra il 5 e il 9 giugno nelle partite valide sia per la Nations League che per le qualificazioni ai Mondiali del 2027.

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Il 5 giugno la Svizzera affronterà Malta a Lugano per l’inaugurazione dell’AIL Arena.

Quattro giorni dopo, le rossocrociate - prime del Gruppo 2B dopo 4 partite - affronteranno l’Irlanda del Nord.

Il CT Rafal Navarro ha diramato oggi le convocazioni, in cui spiccano la prima chiamata per la portiera del Norimberga Romero e i ritorni di Touon e Andrade.

Non ci saranno invece in Ticino Lehmann e Foelmli, entrambe infortunate.