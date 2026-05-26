  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nations League Ecco le convocate per la sfida della Nazionale svizzera femminile a Lugano contro Malta

Swisstxt

26.5.2026 - 13:28

Romero
Romero
Imago

La Nazionale femminile sarà impegnata tra il 5 e il 9 giugno nelle partite valide sia per la Nations League che per le qualificazioni ai Mondiali del 2027.

SwissTXT

26.05.2026, 13:28

26.05.2026, 14:14

Il 5 giugno la Svizzera affronterà Malta a Lugano per l’inaugurazione dell’AIL Arena.

Quattro giorni dopo, le rossocrociate - prime del Gruppo 2B dopo 4 partite - affronteranno l’Irlanda del Nord.

Il CT Rafal Navarro ha diramato oggi le convocazioni, in cui spiccano la prima chiamata per la portiera del Norimberga Romero e i ritorni di Touon e Andrade.

Non ci saranno invece in Ticino Lehmann e Foelmli, entrambe infortunate.

I più letti

La Svizzera suda già a maggio. Ci aspetta un’estate rovente? Ecco cosa dicono le previsioni
Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri
L'IA ha risolto un enigma matematico rimasto aperto da 80 anni
Medvedev fuori già al primo turno, Kouame sorprende con la sua prima vittoria in uno Slam
Un Cessna colpisce una parapendista in volo, il video è da brividi

Video 

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

26.05.2026

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Relegazione ritorno | Super League | Challenge League | Saison 25/26

21.05.2026

Real Madrid – Athletic Club 4-2

Real Madrid – Athletic Club 4-2

LALIGA | 38ème journée | Saison 25/26

23.05.2026

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Real Madrid – Athletic Club 4-2

Real Madrid – Athletic Club 4-2

Più video

Altre notizie

Verso i Mondiali. Itten convocato in Nazionale: «Conosco bene il mio ruolo. L'attaccante titolare è Embolo»

Verso i MondialiItten convocato in Nazionale: «Conosco bene il mio ruolo. L'attaccante titolare è Embolo»

Bundesliga. Il Wolfsburg retrocede in seconda divisione dopo 29 anni

BundesligaIl Wolfsburg retrocede in seconda divisione dopo 29 anni

Serie. Il Milan esonera Allegri e diversi dirigenti

SerieIl Milan esonera Allegri e diversi dirigenti

Women's Super League. La gara di andata della finale va al Servette

Women's Super LeagueLa gara di andata della finale va al Servette