Grande delusione KEY

La Svizzera è retrocessa nella League B della Nations League femminile.

Swisstxt

Vista la sconfitta per 2-0 dell’Islanda con la Francia, per raggiungere il terzo posto nel Gruppo A2, sinonimo di spareggio salvezza, le rossocrociate avrebbero dovuto battere la Norvegia, ma non è andata così.

A Sion infatti ad imporsi sono purtroppo state le scandinave, vittoriose 1-0 grazie al gol realizzato da Boe Risa già al 4’ di gioco. A nulla sono valsi gli assalti finali delle elvetiche, anche perché il possibile 1-1 di Calligaris al 93’ è stato annullato per fuorigioco.