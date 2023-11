Grings KEY

Inka Grings non è più la selezionatrice della Svizzera femminile.

La decisione è stata presa consensualmente dall’ASF e dall’allenatrice, che aveva preso in mano le redini della squadra in gennaio ottenendo però una sola vittoria in 14 partite.

«Per togliere pressione dalla squadra e dalla Federazione ho preso a malincuore questa decisione», viene citata la 45enne tedesca nel comunicato.

«È stato un onore per me poter rappresentare la Svizzera a livello internazionale». Non è ancora noto chi guiderà le rossocrociate nelle ultime due partite di Nations League contro Svezia e Italia.

Swisstxt