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Calcio Qualificazioni mondiali: le svizzere frenate in Turchia

Swisstxt

18.4.2026 - 20:11

Crnogornevic
Crnogornevic
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La Svizzera deve ancora attendere per avere la certezza di accedere ai playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 in Brasile.

SwissTXT

18.04.2026, 20:11

18.04.2026, 20:17

Nonostante una partita dominata, le rossocrociate sono state fermate sull’1-1 dalla Turchia a Sinop.

Le elvetiche si sono portate in vantaggio al 52' con Crnogorcevic, al 75esimoo gol in 180 partite. Al 79' un pasticcio in fase di costruzione ha però permesso ad Altunkulak di pareggiare i conti.

La selezione di Navarro resta comunque in vetta al Gruppo B2 con 3 punti sulle turche prima delle sfide con Malta (il 05-06 nel nuovo stadio di Lugano) e con l’Irlanda del Nord.

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