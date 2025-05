Livia Peng freshfocus

Nella penultima giornata di Nations League le ragazze la Svizzera è stata sconfitta per 4-0 dalla Francia nello Stade Marcel Picot di Nancy.

Swisstxt

Un errore di Livia Peng all'11' ha spianato la strada alle padrone di casa, che al 19' erano già in vantaggio di tre reti. Le rossocrociate restano dunque all'ultimo posto nella classifica del Gruppo A2 con 2 punti, dietro a Islanda (4) e Norvegia (5): nell’ultima partita contro le scandinave, in programma il 3 giugno a Sion, dovranno quindi vincere per sperare di salvare il proprio posto nella Lega A.