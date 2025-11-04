Svizzera freshfocus

A poche ore dall’annuncio della separazione tra Pia Sundhage e la Nazionale femminile, per la Svizzera è già tempo di guardare avanti.

SwissTXT Swisstxt

Nella giornata di martedì a Nyon si è svolto il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del 2027 che avrà luogo in Brasile.

Le elvetiche, retrocesse in Lega B, sono state inserite nel gruppo B2 assieme a Irlanda del Nord, Turchia e Malta, con le partite che avranno luogo tra febbraio e giugno 2026.

La Svizzera non potrà qualificarsi direttamente essendo in Lega B e in caso di posizionamento nelle prime tre del girone dovrà passare dal playoff.