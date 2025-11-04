  1. Clienti privati
Calcio femminile Irlanda del Nord, Turchia e Malta sul cammino della Nazionale svizzera

Swisstxt

4.11.2025 - 14:46

Svizzera
Svizzera
freshfocus

A poche ore dall’annuncio della separazione tra Pia Sundhage e la Nazionale femminile, per la Svizzera è già tempo di guardare avanti.

SwissTXT

04.11.2025, 14:46

Nella giornata di martedì a Nyon si è svolto il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del 2027 che avrà luogo in Brasile.

Le elvetiche, retrocesse in Lega B, sono state inserite nel gruppo B2 assieme a Irlanda del Nord, Turchia e Malta, con le partite che avranno luogo tra febbraio e giugno 2026.

La Svizzera non potrà qualificarsi direttamente essendo in Lega B e in caso di posizionamento nelle prime tre del girone dovrà passare dal playoff.

I gruppi

  • Lega A:
    Gruppo 1: Svezia, Italia, Danimarca, Serbia.
    Gruppo 2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda.
    Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina.
    Gruppo 4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia.
  • Lega B
    Gruppo 1: Galles, Repubblica Ceca, Albania, Montenegro.
    Gruppo 2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta.
    Gruppo 3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia.
    Gruppo 4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo.
  • Lega C
    Gruppo 1: Bosnia-Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein.
    Gruppo 2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra.
    Gruppo 3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra.
    Gruppo 4: Grecia, Isole Fær Øer, Georgia.
    Gruppo 5: Romania, Cipro, Moldavia.
    Gruppo 6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia.
Mostra di più

