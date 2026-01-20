Non sarà il Lugano a inaugurare l’AIL Arena, bensì la Svizzera femminile.
Le rossocrociate disputeranno il loro terzo incontro casalingo delle qualificazioni ai Mondiali sfidando Malta venerdì 5 giugno (orario non ancora noto).
La Nazionale femminile tornerà così a giocare una partita in Ticino a 20 anni di distanza da quando sfidò la Danimarca (1-1) in amichevole.
La prevendita scatterà il 30 aprile. La Svizzera U21 troverà invece casa a Lugano venerdì 25 settembre, quando affronterà il Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei.