Lugano Sarà la Nazionale svizzera femminile a inaugurare l'AIL Arena

Swisstxt

20.1.2026 - 12:41

Presto realtà
Presto realtà
KEY

Non sarà il Lugano a inaugurare l’AIL Arena, bensì la Svizzera femminile.

SwissTXT

20.01.2026, 12:41

20.01.2026, 12:45

Le rossocrociate disputeranno il loro terzo incontro casalingo delle qualificazioni ai Mondiali sfidando Malta venerdì 5 giugno (orario non ancora noto).

La Nazionale femminile tornerà così a giocare una partita in Ticino a 20 anni di distanza da quando sfidò la Danimarca (1-1) in amichevole.

La prevendita scatterà il 30 aprile. La Svizzera U21 troverà invece casa a Lugano venerdì 25 settembre, quando affronterà il Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei.

