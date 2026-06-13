Dopo il primo turno regna dunque l'equilibrio nel Gruppo B con le quattro squadre appaiate a un punto. Con la difesa a 4 e con Zakaria a sorpresa nel ruolo di terzino destro al posto di Widmer, gli uomini di Yakin hanno manovrato a ritmi bassi anche a causa del gran caldo del mezzogiorno californiano: ben oltre i 30 gradi. E così dopo aver trovato il vantaggio con Embolo su rigore nel primo tempo, nella ripresa la truppa di Yakin ha rallentato troppo la manovra, subendo in pieno recupero il pareggio.