  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Sorteggio Mondiali 2026: la Svizzera è in seconda fascia

Swisstxt

19.11.2025 - 14:50

Murat Yakin
Murat Yakin
Imago

La Svizzera sarà in seconda fascia al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 del 5 dicembre a Washington, a prescindere dalla formula scelta dalla FIFA per collocare le squadre qualificate tramite i playoff di marzo.

SwissTXT

19.11.2025, 14:50

19.11.2025, 15:01

La Svizzera sarà in seconda fascia al sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si terrà a Washington il prossimo 5 dicembre.

Fischiato senza pietà. Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»

Fischiato senza pietàXhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»

Questo indipendentemente dall'opzione che la FIFA prediligerà. Attualmente le 6 nazioni (4 europee) che arriveranno dai playoff di marzo sarebbero inserite tutte in quarta fascia.

La FIFA starebbe però pensando di riassegnarle in base al ranking delle teste di serie. Di conseguenza l’Italia e la Danimarca (o le squadre che usciranno vincitrici da quei playoff) sarebbero promosse in seconda fascia con la Svizzera. Turchia e Ucraina in terza.

I più letti

Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Verso i Mondiali. Tami: «Risultato della Svizzera alle qualificazioni meritato»

Verso i MondialiTami: «Risultato della Svizzera alle qualificazioni meritato»

Riconoscete il bambino?. Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Riconoscete il bambino?Quando Senderos teneva in braccio una stella dell'attuale Nazionale

Le pagelle della Nati. Il maestro zen Akanji guida gli svizzeri alla Coppa del Mondo, solo uno di loro è fuori forma

Le pagelle della NatiIl maestro zen Akanji guida gli svizzeri alla Coppa del Mondo, solo uno di loro è fuori forma