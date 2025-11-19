Murat Yakin Imago

La Svizzera sarà in seconda fascia al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 del 5 dicembre a Washington, a prescindere dalla formula scelta dalla FIFA per collocare le squadre qualificate tramite i playoff di marzo.

SwissTXT Swisstxt

La Svizzera sarà in seconda fascia al sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si terrà a Washington il prossimo 5 dicembre.

Questo indipendentemente dall'opzione che la FIFA prediligerà. Attualmente le 6 nazioni (4 europee) che arriveranno dai playoff di marzo sarebbero inserite tutte in quarta fascia.

La FIFA starebbe però pensando di riassegnarle in base al ranking delle teste di serie. Di conseguenza l’Italia e la Danimarca (o le squadre che usciranno vincitrici da quei playoff) sarebbero promosse in seconda fascia con la Svizzera. Turchia e Ucraina in terza.