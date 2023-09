Svizzera freshfocus

E' iniziata male per la Svizzera l'avventura nella neonata Nations League.

Davanti ai 6'452 spettatori del kybunpark le ragazze di Grings sono state sconfitte dall'Italia per 1-0. Nel primo tempo le elvetiche hanno gestito il gioco pur non portando grandi pericoli dalle parti di Giuliani. Nella ripresa invece le Azzurre hanno spinto maggiormente, trovando il gol grazie ad un bel tiro a giro di Caruso. Gli sforzi per pervenire al pareggio sono risultati vani, con Pilgrim che nel finale ha colpito un clamoroso palo. Nell'altro match del Gruppo 4 la Spagna ha battuto la Svezia 3-2.

Swisstxt