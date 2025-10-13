Partita più difficile delle precedenti KEY

La Svizzera deve rimandare il discorso qualificazione al Mondiale del 2026.

Gli elvetici hanno infatti pareggiato 0-0 in Slovenia e non sono quindi riusciti a sfruttare il primo match point per staccare il biglietto per Canada, USA e Messico.

Dopo 3 convincenti successi, a Lubiana è andato in scena un match meno frizzante, dove i rossocrociati hanno sì fatto la partita ma non abbastanza per bucare la porta di casa.

Ne è uscito un primo tempo avaro di emozioni, dove gli elvetici si sono visti unicamente per due tentativi di Widmer e Freuler attorno al 20'.

Nella ripresa il discorso non è cambiato, e anzi il pressing dei padroni di casa si è alzato. Al brivido provocato dalla ripartenza di Sesko al 71' hanno allora risposto Muheim e capitan Xhaka nel finale di partita.

La squadra di Yakin sarà quindi chiamata a fare il passo decisivo nelle ultime due partite del girone, in novembre, contro la Svezia e contro il Kosovo.

E proprio in Svezia il Kosovo è andato a prendersi tre punti battendo i padroni di casa per 1 a 0. Kosovo che va a sette punti, tre punti dietro la Svizzera, ancora prima del gruppo.