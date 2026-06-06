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Calcio Svizzera, pari con l'Australia

Swisstxt

6.6.2026 - 23:18

Xhaka e Freuler
Xhaka e Freuler
KEY

Primo tempo positivo, pessimo rientro dagli spogliatoi e il resto della ripresa abbastanza incolore.

SwissTXT

06.06.2026, 23:18

Questo il riassunto dell'ultimo test della Svizzera prima del debutto ai Mondiali, pareggiato per 1-1 contro l'Australia. L'approccio dei primi 45' è stato ottimo: pallone spesso tra i piedi, gestione dei ritmi e pressing alto. Un atteggiamento che ha portato all'1-0 firmato da Ndoye, ben servito da Xhaka. Pessimo il rientro dagli spogliatoi, con i Socceroos che hanno trovato il pari al 56'. I cambi hanno dato un po' di linfa nel finale, anche se hanno portato a una sola occasione.

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