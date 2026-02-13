I rossocrociati hanno accarezzato il sogno, ma sono stati sconfitti per 3-1 ai supplementari dall'Argentina. Con una buona prova per 72' gli elvetici sono riusciti a rispondere al vantaggio di Mac Allister con la rete di Ndoye, ma l'espulsione di Embolo ha costretto la Svizzera a chiudersi a difesa del pareggio. Il fortino difensivo è però crollato al 112', quando Julian Alvarez ha messo la palla all'incrocio con un bellissimo tiro a giro. In semifinale l'Albiceleste sfiderà l'Inghilterra.