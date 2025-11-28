  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nazionale Svizzera ko a Jerez: il Belgio rovina l'esordio di Navarro

Swisstxt

28.11.2025 - 21:14

Svizzera-Belgio
Svizzera-Belgio
freshfocus

Debutto amaro per Navarro: la Nazionale femminile cade 2-1 contro il Belgio nella prima amichevole in Spagna.

SwissTXT

28.11.2025, 21:14

28.11.2025, 21:19

È iniziata con una sconfitta l'avventura di Navarro sulla panchina della Nazionale femminile. A Jerez, nella prima delle due amichevoli del ritiro spagnolo, le rossocrociate sono state battute per 2-1 dal Belgio, 20esima forza del ranking FIFA.

In campo senza Waelti (infortunata) e con Schertenleib al suo posto, le elvetiche sono partite bene, ma al 36esimo hanno incassato la rete delle belghe messa a segno da Deloose.

Nella ripresa Lehmann è riuscita a pareggiare i conti al 64esimo, ma De Caigny ha poi messo il punto finale all'incontro con un'incornata giunta al 72esimo.

I più letti

Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Beffa in Colorado: Odermatt cade e dice addio alla doppietta a Copper Mountain
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti

Altre notizie

Challenge League. Bellinzona ancora KO: il Rapperswil decide nei minuti di recupero

Challenge LeagueBellinzona ancora KO: il Rapperswil decide nei minuti di recupero

Super League. Lugano, respinto il ricorso per Bislimi

Super LeagueLugano, respinto il ricorso per Bislimi

Fattacci di giovedì. Sei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

Fattacci di giovedìSei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

Video

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

27.11.2025

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

27.11.2025

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Sadiku: «Voglio portare in alto il Bellinzona»

Genk – Basilea 2:1

Genk – Basilea 2:1

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Più video