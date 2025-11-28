Svizzera-Belgio freshfocus

Debutto amaro per Navarro: la Nazionale femminile cade 2-1 contro il Belgio nella prima amichevole in Spagna.

SwissTXT Swisstxt

È iniziata con una sconfitta l'avventura di Navarro sulla panchina della Nazionale femminile. A Jerez, nella prima delle due amichevoli del ritiro spagnolo, le rossocrociate sono state battute per 2-1 dal Belgio, 20esima forza del ranking FIFA.

In campo senza Waelti (infortunata) e con Schertenleib al suo posto, le elvetiche sono partite bene, ma al 36esimo hanno incassato la rete delle belghe messa a segno da Deloose.

Nella ripresa Lehmann è riuscita a pareggiare i conti al 64esimo, ma De Caigny ha poi messo il punto finale all'incontro con un'incornata giunta al 72esimo.