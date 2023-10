Ancora a zero punti freshfocus

La Svizzera ha offerto una prova generosa, ma ciò non è bastato per evitare la terza sconfitta in altrettante partite disputate nella Nations League femminile.

La Svezia si è infatti imposta per 1-0 grazie al colpo di testa di Eriksson al 44’. Le rossocrociate hanno colpito una traversa con Vallotto e creato tante occasioni, ma sono risultate imprecise sottoporta. La formazione di Grings rimane dunque all’ultimo posto del Gruppo 4. Sempre nello stesso girone, la Spagna ha sconfitto in trasferta l’Italia per 1-0 grazie alla rete siglata allo scadere dalla rientrante Hermoso.

Swisstxt