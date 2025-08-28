  1. Clienti privati
Nazionale Yakin richiama Itten e Sohm in vista delle prime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Swisstxt

28.8.2025 - 10:53

Non ci sono grosse sorprese nella Svizzera selezionata da Murat Yakin in vista delle prime due partite di Basilea valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Kosovo e Slovenia.

SwissTXT

28.08.2025, 10:53

28.08.2025, 11:34

Lunedì alle 16.00, per il primo allenamento, faranno il loro ritorno in Nazionale Itten e Sohm, chiamati a sostituire gli infortunati Amdouni e Sow.

Saranno di nuovo presenti anche Monteiro e Vargas, che avevano dovuto saltare la tournée americana.

Non figurano tra i 24 convocati nemmeno Blondel, Garcia, Gartemann e Zesiger, per vari motivi rimasti a casa ma per i quali la porta non è chiusa.

