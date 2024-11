Murat Yakin ha parecchio lavoro da fare. Keystone

La Nazionale svizzera si prepara a sfide decisive di Nations League contro Serbia e Spagna, nonostante le numerose assenze in difesa che costringono Murat Yakin a riorganizzare la squadra.

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera affronta le sfide decisive di Nations League contro Serbia e Spagna con molte assenze importanti.

Pier Tami ha dichiarato che l'assenza di esperienza sarà un'opportunità per i nuovi giocatori di mostrare il proprio valore.

La formazione contro la Serbia è incerta, ma senza una vittoria la Svizzera rischia la retrocessione nel girone B di Nations League. Mostra di più

La Nazionale svizzera si sta preparando per le decisive sfide di Nations League contro Serbia e Spagna, godendosi il comfort del lussuoso Dolder Grand di Zurigo.

Tuttavia, Murat Yakin deve fare i conti con numerose assenze: Akanji, Ndoye, Zakaria, Aebischer, Vargas, Elvedi, Omeragic e Benito mancano all'appello, lasciando la squadra in difficoltà e costringendo l'allenatore a reinventare completamente la difesa.

«Certamente sentiremo la mancanza dell’esperienza di questi giocatori», ha dichiarato in conferenza stampa il direttore delle squadre nazionali, Pier Tami, aggiungendo però che sarà un'occasione per i nuovi volti di dimostrare il loro valore.

Tra i giocatori di ritorno c’è Noah Okafor, attaccante del Milan, riammesso in squadra dopo un periodo di esclusione. «Sono molto felice che Yakin gli abbia concesso un’altra opportunità», ha spiegato il ticinese, evidenziando che sarebbe stato un peccato perdere un talento del genere per motivi non legati al calcio.

La formazione che affronterà la Serbia venerdì al Letzigrund rimane incerta, con probabile conferma della difesa a quattro vista contro la Danimarca, anche se sugli interpreti regna ancora il dubbio.

Una cosa è sicura: senza i tre punti contro Mitrovic e compagni, la Svizzera rischia per la prima volta la retrocessione nel girone B di Nations League.