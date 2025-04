La disperazione di Bühler. Keystone

La Svizzera non è riuscita nell’impresa di battere nuovamente la Francia, impostasi per 2-0 davanti agli oltre undicimila spettatori del kybunpark nella terza sfida del gruppo A2 di Nations League.

Sconfitte 2-1 in amichevole a fine ottobre, le transalpine si sono questa volta rivelate superiori, decidendo la contesa nel primo tempo con Baltimore su azione di contropiede e Bacha, autrice di un gran tiro dalla distanza che ha sorpreso Herzog.

Le rossocrociate, ultime in classifica con un punto, torneranno in campo martedì in Islanda.