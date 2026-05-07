Manzambi sogna una finale. KEYSTONE

Il Freiburg va a caccia dell’impresa davanti ai propri tifosi. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata contro il Braga, i tedeschi devono ribaltare il risultato per conquistare una storica finale europea. Tra gli osservati speciali c’è anche il giovane svizzero Johan Manzambi, pronto a vivere una delle serate più importanti della sua carriera.

Il difensore Matthias Ginter sente tutta l'importanza della sfida: «Chi arriva a una semifinale vuole naturalmente fare di tutto per raggiungere la finale. Per le persone che sono qui da tanto tempo, per i tifosi e per tutta la città, voglio regalare loro la sensazione di vincere un titolo».

Il centrale tedesco ha poi invitato la squadra a giocare con leggerezza e coraggio: «Non bisogna pensare troppo. Entrare subito in partita, portare energia in campo - quella dello stadio ci sarà comunque. Dobbiamo imporre il ritmo e giocare come ci divertivamo a fare da bambini. Ma sarà importante mantenere controllo e disciplina».

Anche il tecnico Julian Schuster si aspetta una grande battaglia: «Quando giochi una semifinale europea affronti inevitabilmente una squadra di qualità. Dopo l'andata il Braga parte leggermente favorito, ma siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato in casa».

L'allenatore del Freiburg non vuole però rivoluzioni tattiche: «Il nostro obiettivo è sempre vincere le partite, quindi non c'è bisogno di cambiare il nostro approccio. Sarà importante avere pazienza. Sono circostanze speciali, ma non serve fare qualcosa di straordinario. Tutta la città sta vivendo questa partita».

Dall'altra parte, il Braga è consapevole della pressione che lo aspetta in Germania. Il tecnico Carlos Vicens promette una squadra pronta a soffrire: «Questa partita avrà di tutto e dovremo mostrare personalità. L’obiettivo è vincere. Quando perderemo il pallone cercheremo di recuperarlo subito e, quando non sarà possibile, non concederemo occasioni agli avversari».

Anche il veterano João Moutinho si attende un ambiente bollente: «Sappiamo che il Freiburg è un avversario molto difficile, soprattutto in casa. Il loro rendimento davanti ai propri tifosi è impressionante, ma abbiamo già giocato in grandi stadi. Conosciamo le difficoltà che ci attendono e proveremo a imporre il nostro gioco».