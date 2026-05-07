Johan Manzambi entra nella storia del Friburgo e vola in finale di Europa League. Serata amara invece per Dan Ndoye: il suo Nottingham Forest è stato travolto 4-0 dall^Aston Villa ed eliminato a un passo dall'ultimo atto. Guarda le Highlights.
Per gli svizzeri è una finale dal sapore agrodolce: Johan Manzambi e Ogbus voleranno all'atto conclusivo di Europa League, mentre Dan Ndoye vede sfumare il sogno europeo con il Nottingham Forest.
Il Friburgo ha infatti centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla finale, mentre gli inglesi sono stati travolti dall'Aston Villa di Unai Emery.
Il tecnico spagnolo avrà così la possibilità, il prossimo 20 maggio a Istanbul, di conquistare il suo quinto trofeo europeo personale con tre club differenti dopo i successi ottenuti con Siviglia e Villarreal.
Il Friburgo ha costruito la propria impresa approfittando della lunga superiorità numerica seguita all’espulsione diretta di Dorgeles già al settimo minuto.
Dopo il 2-1 incassato all’andata in Portogallo, i tedeschi hanno ribaltato tutto imponendosi 3-1 all’Europa-Park Stadion contro lo Sporting Braga.
Protagonista assoluto della serata è stato Manzambi: al 41esimo il centrocampista svizzero ha firmato una splendida rete rientrando dalla sinistra e lasciando partire un destro a giro imparabile.
Nel tabellino anche la doppietta, favorita da episodi fortunati, di Kübler.
Discorso opposto invece per il Nottingham Forest. Forte dell'1-0 ottenuto nella gara d'andata, la formazione di Vitor Pereira sperava di tornare a disputare una finale europea per la prima volta dopo oltre quattro decenni dai trionfi in Coppa dei Campioni del 1979 e 1980.
L'Aston Villa ha però dominato il derby inglese imponendosi con un pesante 4-0.
Ndoye è rimasto in panchina per tutta la sfida, mentre a prendersi la scena al Villa Park è stato Buendia: l'argentino ha servito l'assist per Watkins prima di trasformare il rigore del raddoppio, facendo esplodere di gioia anche il principe William presente sugli spalti.
Il 27 maggio a Lipsia si giocherà la finale di Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace. Due club di quartiere, molto legati al loro territorio e di solito abituati a lottare tra media classifica e retrocessione.
I madrileni hanno battuto lo Strasburgo 1-0 anche in trasferta grazie ad Alemao al 42esimo. I francesi hanno sbagliato un rigore nel recupero che avrebbe potuto riaprire la partita.
I londinesi hanno vinto 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk dopo il 3-1 dell'andata. Il Rayo cerca il primo trofeo, il Palace il terzo dopo Coppa d'Inghilterra e Community Shield 2025.
Gli episodi salienti della serata
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Liveticker
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Liveticker finito
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Fine delle partite. Freiburg e Aston Villa sono in finale!
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Al 79esimo Pau Víctor riapre la partita! Il Braga ci può ancora credere, solo una rete separa i portoghesi dai supplementari.
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In Germania al 72esimo i padroni di casa fanno addirittura il 3-0, ancora con Kübler.
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In Inghilterra al 58esimo Buendía sigla il 2-0 su calcio di rigore! L'Aston Villa è ora virtualmente in finale. Il principe William è pazzo di gioia.
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Al 52esimo Manzambi ancora pericolosissimo!
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A Freiburg appena dopo due minuti nel secondo tempo Grifo colpisce il palo!
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Fine dei primi tempi
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Al 41esimo Manzambi! Lo svizzero raddoppia per i tedeschi grazie a un tiro telecomandato.
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Il bomber dell'Aston Villa stringe i denti e dopo meno di 10 minuti sigla l'1-0!
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A Birmingham al 27esimo brutale scontro fra Watkins e Morato. È l'inglese ad avere la peggio.
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Al 19esimo si aprono le marcature in Germania! Kübler sigla l'1-0 con un po' di fortuna.
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Al settimo minuto Dorgeles vede rosso per un fallo da ultimo uomo! Partita in salita per i portoghesi.
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Le formazioni di Freiburg - Braga
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Le formazioni di Aston Villa - Nottingham Forest
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«Tutta la città ci crede»: Manzambi e il Freiburg cercano la rimonta contro il Braga
Il Freiburg va a caccia dell’impresa davanti ai propri tifosi. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata contro il Braga, i tedeschi devono ribaltare il risultato per conquistare una storica finale europea. Tra gli osservati speciali c’è anche il giovane svizzero Johan Manzambi, pronto a vivere una delle serate più importanti della sua carriera.
Il difensore Matthias Ginter sente tutta l'importanza della sfida: «Chi arriva a una semifinale vuole naturalmente fare di tutto per raggiungere la finale. Per le persone che sono qui da tanto tempo, per i tifosi e per tutta la città, voglio regalare loro la sensazione di vincere un titolo».
Il centrale tedesco ha poi invitato la squadra a giocare con leggerezza e coraggio: «Non bisogna pensare troppo. Entrare subito in partita, portare energia in campo - quella dello stadio ci sarà comunque. Dobbiamo imporre il ritmo e giocare come ci divertivamo a fare da bambini. Ma sarà importante mantenere controllo e disciplina».
Anche il tecnico Julian Schuster si aspetta una grande battaglia: «Quando giochi una semifinale europea affronti inevitabilmente una squadra di qualità. Dopo l'andata il Braga parte leggermente favorito, ma siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato in casa».
L'allenatore del Freiburg non vuole però rivoluzioni tattiche: «Il nostro obiettivo è sempre vincere le partite, quindi non c'è bisogno di cambiare il nostro approccio. Sarà importante avere pazienza. Sono circostanze speciali, ma non serve fare qualcosa di straordinario. Tutta la città sta vivendo questa partita».
Dall'altra parte, il Braga è consapevole della pressione che lo aspetta in Germania. Il tecnico Carlos Vicens promette una squadra pronta a soffrire: «Questa partita avrà di tutto e dovremo mostrare personalità. L’obiettivo è vincere. Quando perderemo il pallone cercheremo di recuperarlo subito e, quando non sarà possibile, non concederemo occasioni agli avversari».
Anche il veterano João Moutinho si attende un ambiente bollente: «Sappiamo che il Freiburg è un avversario molto difficile, soprattutto in casa. Il loro rendimento davanti ai propri tifosi è impressionante, ma abbiamo già giocato in grandi stadi. Conosciamo le difficoltà che ci attendono e proveremo a imporre il nostro gioco».
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«Vogliamo giocare senza paura»: Ndoye e il Nottingham a 90 minuti dalla finale
Nottingham Forest sogna la finale europea e questa sera difenderà il vantaggio dell'1-0 conquistato all’andata contro l'Aston Villa. Tra i protagonisti attesi c'è anche lo svizzero Dan Ndoye, pronto a trascinare gli inglesi in una notte che si preannuncia infuocata.
Il tecnico del Forest, Vítor Pereira, ha chiesto ai suoi una prova di personalità: «Voglio vedere la mia squadra giocare senza paura, cercando di segnare e vincere la partita. È una giornata da vivere e da competere. Dobbiamo dimostrare ancora una volta la nostra mentalità e la nostra resilienza».
L'allenatore portoghese ha poi invitato i suoi a dimenticare il risultato dell’andata: «Ho grande rispetto per Aston Villa, per i giocatori, l’allenatore e i tifosi. Ma per noi conta soltanto andare lì e competere. Si riparte dallo 0-0 e lotteremo per il miglior risultato possibile». Pereira non esclude nemmeno l'eventualità dei rigori: «Ci siamo allenati anche per quello, dobbiamo essere pronti a tutto».
Anche il difensore Nikola Milenković si aspetta una serata complicata: «L'Aston Villa ha giocatori di grande qualità, ma crediamo in noi stessi. Sappiamo che ci sarà un’atmosfera difficile, ma abbiamo già giocato in stadi caldi e questo non ci disturba. Inoltre i nostri tifosi ci sosterranno ancora una volta».
Sul fronte Aston Villa, Ezri Konsa punta sull'effetto Villa Park: «Giocare in casa è un grande vantaggio per noi. Se il pubblico ci sosterrà dal primo all'ultimo minuto, sarà molto difficile per il Forest. Novanta minuti sono lunghi e la cosa più importante sarà non subire un gol all’inizio».
L'allenatore Unai Emery, invece, definisce la sfida «speciale»: «Il Forest ha il vantaggio e per questo è favorito. Noi però stiamo vivendo uno dei momenti più importanti degli ultimi anni. Possiamo essere orgogliosi di quanto fatto, ma dobbiamo restare esigenti e continui».
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Due svizzeri possono ritrovarsi in finale di Europa League!
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League! In programma le gare di ritorno delle semifinali, con due svizzeri a caccia della finalissima.
Il Freiburg di Manzambi prova a ribaltare la situazione dopo la sconfitta per 2-1 subita all'andata contro il Braga. Il Nottingham Forest di Ndoye, invece, parte con un piccolo vantaggio grazie al successo per 1-0 conquistato una settimana fa contro l'Aston Villa.
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