Roberto Donadoni collabora con l'FC Zurigo (immagine d'archivio). Keystone

Il FC Zurigo apre una nuova fase dirigenziale puntando su due grandi nomi del calcio italiano: Roberto Donadoni e Roberto Di Matteo entrano nel nuovo consiglio consultivo del club.

Il presidente Ancillo Canepa annuncia l'introduzione di una futura posizione di CEO, che per ora ricoprirà ad interim.

Sul piano sportivo, Alessandro Mangiarratti diventa direttore tecnico e guida la nuova commissione trasferimenti. Mostra di più

Il FC Zurigo rafforza la propria struttura dirigenziale e punta anche su grandi nomi del calcio italiano: Roberto Di Matteo e Roberto Donadoni entrano infatti a far parte del nuovo consiglio consultivo del club.

I due ex nazionali azzurri affiancheranno il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione Claudio Cisullo, insieme a Samuel Widmann, Björn Wäspe e Peter Marti.

Secondo il club, il nuovo organo fungerà da piattaforma per lo scambio strutturato di idee, lo sviluppo di reti e la promozione di partnership, senza però assumere responsabilità operative.

Sul fronte organizzativo, il presidente Ancillo Canepa ha annunciato in conferenza stampa anche l'introduzione di una futura posizione di CEO. Fino alla nomina, sarà lui stesso a ricoprire il ruolo ad interim, oltre alla presidenza.

Il nuovo direttore tecnico è il ticinese Mangiarratti

Inoltre dopo l'uscita di scena di Milos Malenovic, l'FCZ rinuncia alla figura del direttore sportivo e introduce quella di direttore tecnico.

Il ruolo è stato affidato al ticinese Alessandro Mangiarratti, attivo dall'ottobre 2023 al dicembre 2024 come allenatore dell'Yverdon, che guiderà la nuova commissione trasferimenti, composta anche dall'allenatore, dal presidente e dai delegati del club.

Per quanto riguarda il futuro, Canepa esclude un addio a breve e sottolinea la volontà di impostare una successione strutturata e a lungo termine, preferibilmente con una soluzione svizzera. «Vogliamo un piano chiaro nell'interesse del FC Zurigo», ha ribadito il 72enne.