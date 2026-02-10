  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio All'FC Lugano sbarca il talentuoso difensore Joao Carbone

Swisstxt

10.2.2026 - 18:45

Giovane
Giovane

Il Lugano ha annunciato l’acquisto del 21enne Joao Carbone, difensore brasiliano in provenienza dal Flamengo.

SwissTXT

10.02.2026, 18:45

10.02.2026, 18:48

Centrale mancino e all’occorrenza laterale, il classe 2005, in possesso anche di un passaporto italiano, ha firmato sino al 2029. Cresciuto nelle giovanili del club carioca, vanta due Coppe Libertadores e due Coppe Intercontinentali con la formazione U20 rossonera.

Sebastian Pelzer ha così commentato l’arrivo del brasiliano: «Lo seguivamo da tempo, è un acquisto di prospettiva, ma allo stesso tempo un rinforzo per la prima squadra. È un difensore moderno dotato di personalità e duttilità».

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante
Spunta un vecchio commento di Trump su Epstein: «Tutti sanno quello che fa»
Francia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»
Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif

Video correlati

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Super League | 24° turno | stagione 25/26

10.02.2026

Roger Federer al Super Bowl

Roger Federer al Super Bowl

09.02.2026

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Roger Federer al Super Bowl

Roger Federer al Super Bowl

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

Più video

Altre notizie

Calcio. Como in semifinale di Coppa

CalcioComo in semifinale di Coppa

Super League. Il Lucerna supera 4-3 il Grasshopper in una partita pazza

Super LeagueIl Lucerna supera 4-3 il Grasshopper in una partita pazza

Super League. Il Grasshopper rinforzare ancora la propria rosa con l'arrivo di Koehler

Super LeagueIl Grasshopper rinforzare ancora la propria rosa con l'arrivo di Koehler