Il Lugano ha annunciato l’acquisto del 21enne Joao Carbone, difensore brasiliano in provenienza dal Flamengo.

Centrale mancino e all’occorrenza laterale, il classe 2005, in possesso anche di un passaporto italiano, ha firmato sino al 2029. Cresciuto nelle giovanili del club carioca, vanta due Coppe Libertadores e due Coppe Intercontinentali con la formazione U20 rossonera.

Sebastian Pelzer ha così commentato l’arrivo del brasiliano: «Lo seguivamo da tempo, è un acquisto di prospettiva, ma allo stesso tempo un rinforzo per la prima squadra. È un difensore moderno dotato di personalità e duttilità».