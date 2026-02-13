La Svizzera affronterà la Colombia negli ottavi di finale del Mondiale a Vancouver. Pier Tami si dice fiducioso: «Affronteremo una squadra forte. La mentalità che percepisco nei giocatori e nello staff è quella giusta». Nell'allenamento odierno non si sono allenati Luca Jaquez e Michel Aebischer, mentre la squadra ha ricevuto la visita del presidente Parmelin che ha trasmesso l'affetto del Paese. Il direttore delle squadre nazionali ha sottolineato l'importanza dello spirito di gruppo: «Saper superare i momenti difficili tutti insieme è un elemento di forza. Sono molto soddisfatto».