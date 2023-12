Tami: «Perché dobbiamo licenziare un allenatore che ha fatto il suo lavoro?»

Murat Yakin, sinistra, ha tutto il sostegno di Pierluigi Tami. Keystone

Pierluigi Tami, direttore delle squadre nazionali, ha confermato il sostegno a Murat Yakin come allenatore della Nazionale maggiore, sottolineando il raggiungimento degli obiettivi sportivi e la mancanza di ragioni per un cambio di guida tecnica.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo le difficoltose qualificazioni agli Europei Pierluigi Tami, direttore delle squadre nazionali, si è preso un po' di tempo per parlare della situazione in seno alla prima squadra e alla federazione.

Il 62enne ticinese sottolinea che non ha mai cercato un successore dell'allenatore Murat Yakin.

Tami non vuole enfatizzare troppo i recenti risultati, perché anche le statistiche dimostrano che in zona d'attacco la squadra è stata nettamente superiore agli avversari. Mostra di più

Pierluigi Tami, il direttore delle squadre nazionali, ha parlato con la stampa degli ultimi sviluppi riguardanti la prima squadra e la situazione di Murat Yakin. Ecco la nostra intervista.

Come mai avete deciso di continuare con Murat Yakin?

Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi sportivi con Murat. Siamo riusciti a mantenere la nostra posizione nel Gruppo A della UEFA Nations League, una cosa importante sia dal punto di vista sportivo che finanziario. Inoltre, ha raggiunto l'obiettivo più importante, la qualificazione agli Europei. Pertanto, la federazione non aveva motivi per prendere una decisione diversa.

Quando e come sono avvenute le discussioni con Yakin?

Il giorno dopo la partita a Bucarest, ho parlato con Murat sull'aereo e abbiamo discusso di vari argomenti. Per me era chiaro che non potevamo andare al sorteggio senza avere chiarezza. Alla fine, ho presentato un'analisi anche al consiglio centrale.

Sarebbe stato un grande errore andare con Murat ad Amburgo (sede del sorteggio ndr.) senza aver discusso all'interno. Il consiglio centrale ha ascoltato il mio rapporto e le mie osservazioni. Era importante che anche Murat potesse presentare e spiegare le sue idee.

Avete cercato un nuovo allenatore?

No. La prospettiva di alcuni giornalisti, che io non sostenga Murat Yakin, è sbagliata. Eravamo solo preoccupati per gli sviluppi recenti. Certo, Murat è l'allenatore, ma se davanti alla porta non segniamo, non è colpa sua.

Sono spuntati i nomi di Urs Fischer e Lucien Favre?

No, perché io e la federazione siamo seri. Abbiamo un contratto con Yakin fino alla fine degli Europei. Ha raggiunto tutti gli obiettivi. Perché dovremmo licenziare un allenatore che ha fatto il suo lavoro? Solo perché potrebbe esserci una soluzione migliore? Sulla carta ci sono sempre soluzioni migliori. Ma un'altra cosa è se un altro allenatore può effettivamente fare meglio di Murat Yakin.

Avete discusso del prolungamento del contratto?

Non è stato un argomento trattato subito dopo la qualificazione, in primavera affronteremo questo tema. Attualmente volevamo creare chiarezza, ossia rispettare i contratti attuali.

Io stesso non ho diritto di voto. Tutti supportano pienamente la decisione.

Cosa non le è piaciuto delle recenti performance della Nazionale?

Le statistiche sono buone, ma ho pure notato che i recenti risultati della squadra non sono stati casuali. Per me, ci sono tre elementi nel calcio: testa, gambe e cuore. E non posso dire che nella partita finale la nostra nazionale abbia mostrato tutti e tre questi elementi.

Conosco il potenziale della nostra squadra. Ma sinceramente, nelle ultime partite non l'ho visto...

Quali sono gli obiettivi ai prossimi Europei?

Sarebbe davvero brutto se andassimo agli Europei e fossimo già soddisfatti solo di partecipare. L'obiettivo è certamente quello di raggiungere di nuovo gli ottavi di finale - e poi anche i quarti.

Teme che le critiche verso di lei e a Yakin continueranno fino all'inizio degli Europei?

No, e non mi interessa. L'ultima delle mie preoccupazioni è il mio futuro. Yakin ha il mio sostegno, sono pronto a soddisfare i suoi desideri, ma non abbiamo parlato del futuro. In primavera sicuramente affronteremo anche questi argomenti. Al momento l'importante è che Murat possa preparare questo importante appuntamento con la massima tranquillità.